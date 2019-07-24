Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:48 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa
Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'den gelen başarı haberleri bizleri sevindiriyor. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde önümüzdeki günlerde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
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