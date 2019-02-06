Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e Taziye
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim'e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:13 Kaynak: İHA
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