Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e Taziye Ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e Taziye Ziyareti

26 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e Taziye Ziyareti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Terim ve ailesini, taziyeleri kabul ettikleri kentteki bir otelde ziyaret etti.

Fatih Terim ile bir süre görüşen Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasapoğlu ve Sarıeroğlu daha sonra Adana Valiliğine geçerek, Vali Demirtaş ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Adana, Mehmet Kasapoğlu, Fatih Terim, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den TFF'ye Büyük Tepki

Milan'dan Fatih Terim'e Başsağlığı Mesajı Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 10:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e Taziye Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]