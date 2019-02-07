Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e Taziye Ziyareti
26 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'e taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
ve Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
ile Terim ve ailesini, taziyeleri kabul ettikleri kentteki bir otelde ziyaret etti.
Fatih Terim ile bir süre görüşen Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.
Kasapoğlu ve Sarıeroğlu daha sonra Adana Valiliğine geçerek, Vali Demirtaş ile makamında görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:33 Kaynak: AA
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