Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporcu Fatma Damla Altın'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Fatma Damla Altın'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Fransa'nın Nantes şehrinde Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda pentatlon branşında altın madalya kazanan Fatma Damla Altın ile 400 metrede gümüş madalya kazanan Muhsine Gezer'i kutlarım. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa şampiyonu olan Fatma'nın kazandığı madalyayı Mehmetçiğimize armağan etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, aynı organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."