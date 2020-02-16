Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen, basketbolseverlere heyecan veren bir karşılaşma yaşattı. Her iki takımın da son ana kadar başarılı bir mücadele örneği sergiledikleri karşılaşmada, rakibini 74-71 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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