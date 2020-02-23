Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için yorum! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için yorum! - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için yorum!

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ve Gençlerbirliği-Ankaragücü derbileri öncesinde centilmenlik vurgusu yaptı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray ve Gençlerbirliği- Ankaragücü derbileri öncesinde centilmenlik vurgusu yaptı. Kasapoğlu ligin 23. haftasında çok önemli maçların oynanacağının altını çizerken "Sevinebiliriz, üzülebiliriz, öfkelenebiliriz fakat bunların hepsi centilmenlik esasları içerisinde olmalıdır. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Bu tablo, Süper Lig'in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur" dedi.


SAHADA RAKİP, DIŞARIDA DOST


Bakan Kasapoğlu, makro hedeflerin asla unutulmaması gerektiğini de vurgularken "En büyük hedefimiz, uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmektir. Sahada rakip, saha dışında dostuz. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.


Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:23 
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