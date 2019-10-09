Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

21 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti:

" Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ediyorum. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum."

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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