Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

1 saat önce

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti: "Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ediyorum.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik, System.String[]

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti:


" Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ediyorum. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum."

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Kayseri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:56 
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