Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
1 saat önce
Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti: "Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ediyorum.
Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti:
" Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ediyorum. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:56
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