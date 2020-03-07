Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Adana Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde İzmit Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki kulübümüze de başarılar diliyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:21 Kaynak: DHA
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