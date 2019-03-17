Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi bir mesaj yayımlayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi bir mesaj yayımlayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelen iki değerli kulübümüz Galatasaray ve Fenerbahçe, heyecan dolu bir karşılaşmaya imza attılar. İki ezeli rakibin mücadelesine sahne olan final maçında, kupayı kazanan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımını ve son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan Galatasaray Erkek Voleybol Takımını kutluyorum. Sarı-lacivertli takımın sporcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini gönülden tebrik ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Sigorta, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel
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