Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı, System.String[]


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"56'ncı ve 57'inci Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:49 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Fikret Ünlü, Spor
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