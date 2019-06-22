Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan, Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
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Bakan Kasapoğlu'ndan, Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu

37 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Nedim Özbey ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan, Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Nedim Özbey ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonluğa ulaşan ay-yıldızlıları tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, büyük başarının ardından Başantrenör Nedim Özbey ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Estonya'da düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Belarus'u 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez namağlup şekilde Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan milli takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen sporcularımızı ve teknik heyeti gönülden tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarının ardından ülkemizi FIVB Challenger Kupası'nda temsil etme hakkını kazanan Filenin Efeleri'ne Slovenya'da başarılar diliyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Avrupa, Spor
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