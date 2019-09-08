Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik
Son Dakika Spor Haber

Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz etmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."

voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden minik futbolcu hayatını kaybetti İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 00:21:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]