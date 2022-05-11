Bakan Kasapoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor'a tebrik

11.05.2022 23:55
Bakan Kasapoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan Frutti Extra Bursaspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan Frutti Extra Bursaspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında "ULEB Avrupa Kupası'nda Avrupa ikincisi olan Frutti Extra Bursaspor'u tebrik ediyorum. Emeği geçen teknik ekip ve oyunculara bize bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyor, önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.???????

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Mehmet Kasapoğlu, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor'a tebrik - Son Dakika


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