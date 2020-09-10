Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda 2020-2021 sezonu açılış mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak 2020-2021 Süper Lig ve TFF 1. Lig sezonu nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kısa bir aranın ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonuna 11 Eylül Cuma günü oynanacak ilk karşılaşmalarla başlıyoruz. Yeni sezonun spor camiamıza, kulüplerimize sporcularımıza ve tüm sporseverlere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle yeni sezonunun ilk yarısındaki karşılaşmalar seyircisiz oynanacak ve Süper Lig 21 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Takımlarımız, pandemiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde 2021 yılına ertelenen UEFA Avrupa Şampiyonası öncesinde sıkıştırılmış bir takvimde sahaya çıkacaklar. Bu yıl kulüplerimizi eskisinden çok daha mücadeleci bir sezonun beklediğini ifade etmeliyim. En büyük dileğimiz; ilk hafta karşılaşmalarıyla yepyeni bir sayfa açacağımız liglerimizde gerilimlerin, kavgaların, tartışmaların değil, sadece futbolun konuşulduğu bir atmosferde; fair play ruhunun, sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörünün hakim olduğu, heyecanlı bir sezon geçirmektir. Zor günlerde sporun birleştirici gücünün, millet olarak motivasyonumuzu diri tutma noktasında son derece önemli olduğunu biliyoruz. 83 milyon olarak, aynı takımda olduğumuzu ve aynı hedeflere sahip olduğumuzu unutmayalım. Birlikte güleceğiz, beraber heyecanlanacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz ama sonunda hep birlikte kazanacağız. Bu vesileyle, Türk futbolunun Avrupa'ya açılan kapısı olan Süper Lig ile her maçı birbirinden keyifli mücadelelere sahne olan TFF 1. Lig'de mücadele edecek bütün kulüplerimize başarılar diliyorum" - ANKARA