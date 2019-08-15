Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yarın başlayacak 2019-2020 sezonu öncesi mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yarın başlayacak 2019-2020 sezonu öncesi mesaj yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında yarın başlayacak 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ile TFF 1. Lig'in tüm spor camiası ve sporseverlere hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda en büyük dileğim, çatışma ortamı, yakışık almayan karşılıklı ithamlar ve gerilimle geçen süreçler değil, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasıdır. Dolayısıyla, sevgi, saygı, dostluk ve fair play çerçevesinde, mücadeleci ve heyecanlı bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.
Yeni sezonun sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçeceğine yürekten inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Türk futbolunun ve Avrupa'nın önemli ligleri arasında yer alan Süper Lig'in marka değerinin daha yüksek seviyelere gelebilmesi ancak ve ancak bu bütüncül yaklaşımda mümkün olacaktır. Hedeflerimiz büyük, hayallerimiz büyük ve her şeyden önemlisi hepimiz Türkiye'nin potansiyelini biliyor, ona inanıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamının Türk futbolunu daha ileriye götüreceğine dair inancım tamdır. Bu vesileyle, başta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:43 Kaynak: AA
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