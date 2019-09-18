Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan galatasaray'a 'başarı' mesajı
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Bakan kasapoğlu'ndan galatasaray'a 'başarı' mesajı

57 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

Bakan kasapoğlu'ndan galatasaray'a 'başarı' mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray. #YolunSonuİstanbul."


Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
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