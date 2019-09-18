Bakan kasapoğlu'ndan galatasaray'a 'başarı' mesajı
57 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
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Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray
'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı
arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray. #YolunSonuİstanbul."
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