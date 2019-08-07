Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik

47 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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