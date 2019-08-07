Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa
'yı kazanan Galatasaray
'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Ankara Eryaman
Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
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