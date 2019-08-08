Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

1 saat önce

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum.

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı, System.String[]
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
Galatasaray, Eryaman, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 
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