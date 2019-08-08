Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı
1 saat önce
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Ankara Eryaman
Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa
müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray
'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32
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