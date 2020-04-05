Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray paylaşımlı 'Evde kal' mesajı - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray paylaşımlı 'Evde kal' mesajı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandığını hatırlatarak 'Evde kal' mesajı verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandığını hatırlatarak 'Evde kal' mesajı verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla paylaştığı videoda, "Galatasaray, 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:40 Kaynak: İHA
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