Bakan Kasapoğlu'ndan Gaziantep'e 127 Milyon TL'lik Yatırım Müjdesi

Bakan Kasapoğlu'ndan Gaziantep'e 127 milyon TL'lik yatırım müjdesiGAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen 700 okulun spor kulübüne malzeme dağıtım törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'e 127 milyon TL'lik spor alt yapı yatırımı yapılacağının müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Gaziantep'e 127 milyon TL'lik yatırım müjdesi



GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen 700 okulun spor kulübüne malzeme dağıtım törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'e 127 milyon TL'lik spor alt yapı yatırımı yapılacağının müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri ile birlikte hayata geçirilen 700 Okul Spor Kulübü Malzeme Dağıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Okulların spor kulüplerine yönelik gerçekleşen malzeme dağıtım töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'e 127 milyon TL'lik spor alt yapı yatırımı yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasında, "Biliyorsunuz yaklaşık 1.5 ay önce Gaziantep'e geldik. O görüşmelerimizde bir takım projeleri konuştuk, eksikliklerin giderilmesi, spor alt yapısının geliştirilmesi anlamında neler yapabiliriz' diye istişarelerde bulunduk. Yaklaşık 3 hafta önce Ankara'da önce 127 milyon TL'lik tesis alt yapısı için havuzlar, spor salonları, spor sahaları, kulüplerin desteklenmesi noktasında pek çok yatırımı el birliği ile imzaladık. Antep'imize, Antepimizin gençlerine, Şehitkamil'in torunlarına helalı hoş olsun. Sizler bu kadar vefakar, cefakar, kadirşinas olduğunuz sürece ne yapsak azdır. Sizler en iyisine layıksınız. Tüm imkanlarımızla, Gaziantep'in çocukları, gençleri, yaşlıları, kadınları için durmak bilmeden çalışacağız" dedi

Spor tesis ve yatırımlarında 2002 yılı öncesini de hatırlatan Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara yeni tesislerin kullanılması için çağrıda bulundu. Kasapoğlu, "Ülkemiz 2002 öncesi ve sonrası olmak üzere yatırımlar açısından gözle görülür, bariz bir farkı ortaya koyuyor. Bundan sonraki süreçte, bu yapılan tesisleri daha fazla kullanmanızı, doldurmanızı istirham ediyoruz. Bu tesisler sizlerle birlikte güzel" ifadelerini kullandı.

Gençlere destek çağrısı

Bakan Kasapoğlu, gençlere destek çağrısında bulunarak, "Malumunuz önümüzdeki ay sonunda yani 31 Mart'ta önemli bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde, Ak Parti'mizin ve Cumhur ittifakımızın karşısında zillet ittifakı, şer cephesi var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde ortaya konan farkı, çok daha yükseklere taşımak adına, başkanlarımızı rekor oy oranları ile seçmeye hazır mıyız? 31 Mart çok önemli bir süreç. Bugüne kadar bu şehri abat eden Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve diğer belediye başkanlarımızı daha yüksek bir oy oranı ile desteklemeye var mısınız" diye konuştu.

"Gaziantep'in spor şehri olacaktır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in spor şehri olacağını anlatarak, "Bakanımızın yanına gittik. ve valimiz ile bu şehrin gençlerini kendisine anlattık. Çok heyecanlandınız.. Şu aldığımız yatırımlar ile birlikte büyük bir destan yazıyoruz. Kalkınma yerelde başlar dedik. Ama profesyonel sporu geliştirmemiz için sağlam temel olması gerekiyor. Şimdi sizinle birlikte temeli sağlamlaştırıyoruz. Sporu gündemimizin ana maddesi yaptık. Çünkü gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Önce sizin liderliğinizde gençlerimizi tarama yapıyoruz. Hangi gencimiz hangi spora yatkın ise ona yöneltiyoruz. Bakanımızı Gaziantep'in bakanı olarak ilan ediyoruz. İlk mecliste inşallah fahri hemşehrimiz olarak ilan edeceğiz çünkü bunu hak ediyorsunuz. Bakanımız ile birlikte bu şehir yükselen bir spor şehri olacaktır. Bu çocuklarımız sporun en güzeline kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Buraya geldiğimizde okul aile birliği başkanları ile toplantı yaptık. Yani sizlerin anneleri ve babaları ile konuştuk. Gördük ki aileler çocuklarının spor anlamında yetişmesini istiyorlar. Bakanımıza gittiğimizde okul spor kulüplerinin bütün Türkiye'de kurulması gerektiğini gördük. ve bakanımızın hedeflerine uygun bir şekilde bütün okullarımızda birleştirme sınıflar hariç tamamında 700 okulumuzda okul spor kulübü kurduk. Daha da önemlisi bütün belediyelerimiz bu okul spor kulüplerinin bütün malzeme ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylediler. Bugün yaklaşık 5 milyon değerinde malzeme dağıtıldı" diye konuştu.

Dağıtım ve konuşmaların ardından program sona erdi

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