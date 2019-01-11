Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Gaziantep Valiliğine Ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan Gaziantep Valiliğine Ziyaret

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Gaziantep Valiliğine Ziyaret, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere Gaziantep'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri karşıladı.

Valilik defterini imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gaziantep Türkiye'nin en genç nüfuslu kentlerden birisidir. Bu bizim için önemli bir imkandır. Bizde bu imkanı değerlendireceğiz. Gaziantep'te çok spor tesisi yaptık Spor tesislerimizi bakanlarımızın imkanlarıyla geliştireceğiz. İnşallah bu kentte şampiyon sporcular yetiştireceğiz. Yerel yönetimlerle ve yöneticilerimizle iş birliği içerisinde olacağız. Bunun için Gaziantep'teyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:42 Kaynak: İHA

Politika
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