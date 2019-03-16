Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Genç Haltercilere Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Genç Haltercilere Tebrik

1 saat önce

İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli haltercileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Genç Haltercilere Tebrik, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli haltercileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanan Milli Sporcularımızı kutluyorum. Genç kardeşlerimin gelecek organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum Sporcu kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:43 Kaynak: DHA

Spor
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