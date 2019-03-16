Bakan Kasapoğlu'ndan Genç Haltercilere Tebrik
1 saat önce
İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli haltercileri yayımladığı mesajla tebrik etti.
İSTANBUL/ DHA Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerika Birleşik Devletleri
'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli haltercileri yayımladığı mesajla tebrik etti.
Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas
kentinde 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanan Milli Sporcularımızı kutluyorum. Genç kardeşlerimin gelecek organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum Sporcu kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
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