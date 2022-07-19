Bakan Kasapoğlu'ndan genç hekimler kampına ziyaret - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan genç hekimler kampına ziyaret

19.07.2022 10:55
Bakan Kasapoğlu'ndan genç hekimler kampına ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki 'Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kampını' ziyaret ederek geleceğin hekimleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki 'Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kampını' ziyaret ederek geleceğin hekimleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki 'Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte Kampı'na ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, Bakanlığın İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda farklı illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinde ki hekim adaylarına yönelik düzenlediği kamptaki gençler ile yakından ilgilendi. Hekim adaylarıyla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında, binlerce adayın katılımlarıyla gerçekleştirilen kamplara bakanlık olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

'Genç Hekimler Kampı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve hekim adaylarına teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Ümit ediyorum ki, bu birlikteliğimizi güçlendirerek devam ettiririz. Çünkü bu tür birliktelikler tecrübenin aktırılması, gençler arasındaki etkileşim açısından önemli. Her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZLER SİZİN HAYALLERİNİZİ DESTEKLEME NOKTASINDA YANINIZDA OLACAĞIZ"

Gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Gençler neredeyse bakanlık olarak biz oradayız. Gençlik ofisleri, gençlik kampları, yurtlar, spor tesisleriyle her daim hizmetinizdeyiz. 2022'yi 'Gençlik Katılım Yılı' ilan ettik. Katılımcılık, bizim çalışma felsefemiz. Gençlerimiz karar verme, uygulama süreçlerinde olsun istiyoruz. Bu süreci birlikte yürütmek en büyük arzumuz. Sadece 2022 değil, her zaman sizlerin katılımınız bizim için önemli. Gençlerimizle birlikte hem bugünümüze hem de yarınlarımıza dair umutlarımızı hayallerimizi büyütme amacımız var. Sizler hayal kurun hayallerinizi bir an olsun bırakmayın ve hayallerinizin peşinden koşun. Bizler sizin hayallerinizi destekleme noktasında yanınızda olacağız" açıklamalarında bulundu.

(Evren Doğru - Doğukan Gürel - İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan genç hekimler kampına ziyaret - Son Dakika

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