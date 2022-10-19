Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere, bütçe planlamasına katılım çağırısı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere, bütçe planlamasına katılım çağırısı

19.10.2022 14:52
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere, bütçe planlamasına katılım çağırısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı bütçe planlamasıyla ilgili gençlerin düşüncesini almak için sosyal medya üzerinden "GençlerinBütçesiGençlerde" etiketiyle bir duyuru yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı bütçe planlamasıyla ilgili gençlerin düşüncesini almak için sosyal medya üzerinden "GençlerinBütçesiGençlerde" etiketiyle bir duyuru yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun geçen yıl Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin de düşüncelerine başvurduğu ve "Gençlerin bütçesi gençlerde" sloganıyla bir uygulama başlattığı hatırlatıldı.

Uygulamaya bu yıl da devam eden Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek 2023 yılı bütçesi öncesi twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Geçen yıl bütçe komisyonunda gençlerle birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşan Kasapoğlu, "GençlerinBütçesiGençlerde" etiketiyle 2023 yılı bütçe planlamasında yine gençlerin düşüncelerine başvurdu.

Bakanlığın bütçe planlanmasında gençlerin düşüncesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, bütçe kalemlerini belirlemede rol almak isteyen gençlerden, "katiliyorum.gsb.gov.tr" adresinden görüşlerini belirtmelerini istedi.

"Gençlerin Bütçesini Gençler Belirliyor" başlıklı sitedeki açıklamada, 2022'nin "Gençlik Katılımı Yılı" ilan edildiği hatırlatılarak, "Bütçemizin gençlik için en faydalı ve isabetli şekilde kullanılmasını sağlamak için sözü sana bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere, bütçe planlamasına katılım çağırısı - Son Dakika

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