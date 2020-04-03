Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu gece yarısından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençlere çağrıda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu gece yarısından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençlere çağrıda bulundu.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin evde olmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin bu süreçte evde olması hem kendi hem de büyüklerimizin sağlığı açısından oldukça önemli. Değerli gençler, evde olduğunuz süre içinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Kapınızda kitaplar, ekranda online etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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