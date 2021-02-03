Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde

03.02.2021 20:07

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Dünyanın dört bir yanında ki gençler Söğüt'te buluşacak" AK Parti Bilecik İl Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Dünyanın dört bir yanında ki gençler Söğüt'te buluşacak"

BİLECİK - AK Parti Bilecik İl Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından geldiği Söğüt ilçesinde gençlere verdiği müjdesinde, Oba Kent Projesi ile dünyanın dört bir yanında ki gençlerin Söğüt'te buluşacağını söyledi.

Bilecik İl Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Söğüt ilçesine geldi. Burada bakanları karşılayan partililer poşu bağlayarak çiçek takdim etti. Burada Ertuğrulgazi Türbesini ziyaret eden Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Alp askerlerinin nöbet değişimi izledi. Ardından türbede dua eden bakanlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 'Oba Kent' Projesini gezdi.

Ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Ertuğrul Gazi'nin huzurundayız, bu vesileyle tüm ecdadımızı, tüm büyüklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz' dedi.

"Dünyanın dört bir yanında ki gençler Söğüt'te buluşacak"

Söğüt'te gerçekleştirecekleri 'Oba Kent' projesi hakkında müjde veren Kasapoğlu, "Çünkü kuruluşun merkezinden yayılacak gençlik ruhu ve bu anlamda gençliğimiz burada edineceği birikimler, tecrübe apayrı bir anlam taşıyacak. İnşallah kapasitesiyle ve sağlayacağı olanaklarla; konferans odaları, atölyeler, çalışma alanları, spor alanları başta geleneksel sporlarımız olmak üzere ve konaklama imkanlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi, dünyanın dört bir yanından gençleri hem ulusal anlamında hem de uluslararası anlamda eğitecek, tanıtacak ve bu anlamda da tarihi coğrafyayı gençlerimizin zihninde daha da güçlü bir biçimde gençlerimiz zihninde, bilerek, görerek yer edindirecek ayrı bir çalışma olacak. Hep birlikte bu çalışmayı, gençlik kampımızı, Ertuğrul Gazi Gençlik Kampını en kısa zaman da Söğüt'e, Bilecik'e, ülkemize kazandıracağız. Ben bu vesileyle katkısı olan herkese, sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Bakanımıza ve tüm Bilecik yöneticilerine, protokolüne, halkımıza, Söğütlülere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde

Mehmet Kasapoğlu, Bilecik, Söğüt, Oba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:13
520 gündür evlat nöbeti tutan ailenin sabrı sonuç verdi, 23'üncü buluşma gerçekleşti 520 gündür evlat nöbeti tutan ailenin sabrı sonuç verdi, 23'üncü buluşma gerçekleşti         
19:38
Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti         
19:34
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı         
18:45
Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü         
18:05
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı         
15:13
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi         
14:05
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 20:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei