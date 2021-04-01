Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş'a tebrik

"Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilerek bizleri gururlandıran Hasan Akkuş'u tebrik ediyorum. Türk sporunun uluslararası alanda temsili noktasında bu değerli görevlerin artmasını temenni ediyor, Hasan Akkuş'a yeni görevinde başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş için tebrik mesajı yayımladı.

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