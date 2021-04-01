Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş'a tebrik
01.04.2021 17:28
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Hasan Akkuş için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na seçilerek bizleri gururlandıran Hasan Akkuş'u tebrik ediyorum. Türk sporunun uluslararası alanda temsili noktasında bu değerli görevlerin artmasını temenni ediyor, Hasan Akkuş'a yeni görevinde başarılar diliyorum."
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