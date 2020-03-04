Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a "geçmiş olsun" ziyareti

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşadığı sakatlık sonucu ameliyat edilen milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşadığı sakatlık sonucu ameliyat edilen milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İbrahim Çolak'ın sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İbrahim kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir." ifadesini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, İbrahim Çolak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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