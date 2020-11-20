Bakan Kasapoğlu, İlke Özyüksel'i tebrik etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, " Polonya'nın Drzonkow kentinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan İlke Özyüksel'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İlke Özyüksel'e başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL