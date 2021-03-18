Bakan Kasapoğlu'ndan ilkokul öğrencilerine kitap - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden duyurduğu 'Köy okullarına kitap' kampanyası çerçevesinde kitap talebinde bulunan Gördes ilçesi Kobaklar İlkokulu öğrencilerine kitapları teslim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gördes ilçesi Kobaklar İlkokulu öğrencilerine gönderilen kitaplar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ömer Kutlu ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay tarafından öğrencilere teslim edildi. Konuyla ilgili konuşan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden duyurduğu köy okullarına kitap kampanyası kapsamında Gördes Kobaklar İlkokulu öğrencilerine kitaplarını ulaştırdık. Çocuklarımızın kitap okuyarak büyümesi, ülkemizin gelişimi açısından çok önemli. İyi bir gelecek için çok kitap okumalı, spor yapmayı da hayatımızın parçası haline getirmeliyiz. Eğitim ve spor bir bütündür. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmelerine katkı sunmak ve onların güvenli yarınlara ulaşmasını sağlamak hepimizin görevi. Öğretmenlerimiz, okul kütüphanelerindeki eksikleri, ihtiyaçları bizlere yazabilirler." dedi.

-İHA-