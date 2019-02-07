Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan İnşası Süren Stada İnceleme

Bakan Kasapoğlu'ndan İnşası Süren Stada İnceleme

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz sporun tabana yayılmasını ve sporun okul öncesi başlayan bir eğitim süreciyle hayat boyu devam eden bir süreç olmasını özellikle önemsiyoruz.

Bakan Kasapoğlu'ndan İnşası Süren Stada İnceleme, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz sporun tabana yayılmasını ve sporun okul öncesi başlayan bir eğitim süreciyle hayat boyu devam eden bir süreç olmasını özellikle önemsiyoruz. Bu noktada ülkemiz genelinde çok ciddi çalışmalarımız var, hızla devam ediyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile inşaat çalışmaları devam eden Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Yetkilerden bilgi alan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, gerek tesisleşmeyle ilgili gerekse insana olan yatırımla alakalı projelerinin çok daha hızlı şekilde devam edeceğini söyledi.

Adana Stadı'nın çok ileri bir seviyeye geldiğini belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem gençliğimize dair hem de sporun tabana yayılması ve sportif başarıyı önceleyen çok önemli çalışmalarımız var. Gerek tesis yatırımı, gerekse sporcu yetiştirme anlamında önemli çalışmalarımız mevcut. Bugün Adana'da hem tesislerimizi bu vesileyle ziyaret ediyoruz hem de sporcu yetiştirme ve sporun tabana yayılmasıyla ilgili projelerimizin ilerleyişini inceliyoruz. Gerçekten çok önemli projelerimiz var. Örneğin 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi, bugün gördük ki Adana'da da oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun rakamını daha üst seviyelere çıkartacağız. Biz sporun tabana yayılmasını ve sporun okul öncesi başlayan bir eğitim süreciyle hayat boyu devam eden bir süreç olmasını özellikle önemsiyoruz. Bu noktada ülkemiz genelinde çok ciddi çalışmalarımız var, hızla devam ediyor."

Hentbol maçını izlediler

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Serinevler Spor Salonu'nda Çözüm Koleji ve Seyhan Sakarya İlköğretim Okulu arasındaki yıldız kızlar hentbol maçını izledi.

Maçta öğrencilerle beraber tezahürat yapan Kasapoğlu ve Sarıeroğlu, takımlara başarılar diledi.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Seyhan ilçesindeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkezdeki öğrencilerle sohbet eden Kasapoğlu, onlara kitap okumaları, spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkezdeki atölyeleri de gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:26 Kaynak: AA

Adana, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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