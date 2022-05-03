Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'na tebrik

03.05.2022 10:26
Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında " Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finalde üstün bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı ve bizlere büyük sevinç yaşattı. Türkiye'ye organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran sporcularımızı ve teknik heyeti canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika


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