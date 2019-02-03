Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne Ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne Ziyaret

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü (İBB) ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne Ziyaret, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü (İBB) ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İBB'yi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, kulüp başkanı Celalettin Deniztoker ile bir araya geldi.

Kasapoğlu'nun Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nın kapanış seremonisinin ardından yaptığı ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Daire Başkanı Selçuk Çebi, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, İBB Gençlik Spor Müdürü Ayhan Kep, 1992 Barcelona Olimpiyatları Şampiyonu Mehmet Akif Pirim de katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ziyarette başkan Deniztoker'den İBB ve İstanbul'da yapılan sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı. Buluşmada spora teşvik ve tesisleşme konuları da konuşuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:47 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:49:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]