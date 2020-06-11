Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için kritik açıklama!

TRT Spor canlı yayınına bağlanan Kasapoğlou'nun açıklamaları şu şekilde:

"Geçen yıl Süper Kupa'ya Vodafone Park'ta ev sahipliği yaptık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz"

"Önceliğimiz sağlık"

"Sporu biz de özledik. Biz de heyecanlanıyoruz. Dünyada başlayan ligler var. Önümüzdeki günlerde başlayacak ligler var. Her yeri takip ediyoruz. Federasyonun ve kurulların hummalı çalışmaları var. Biz önce sağlığı önemsiyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Ligin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını diliyoruz."

"Altyapıya önem veren kulüpleri destekleyeceğiz"

"İthal bir yere kadar. Biz üretimi önemsiyoruz. Altyapıya önem vermek istiyoruz ve altyapıya önem veren kulüpleri desteklemeye yönelik çalışmalarımız var. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalıştayda da çok önemli sonuçlar almıştık. Yetenekleri keşfe yönelik çok ciddi projelerimiz var. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Ülke olarak sporu seviyoruz, özellikle futbol en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ama bizim spor yapma kültürümüzü daha da artırmamız gerekiyor."

"Spor ile eğitim arasındaki ikilemi kaldıracağız"

"Hangi alanda kendimizi istekli hissediyorsak, bunların önündeki erişimi kaldırmak istiyoruz. Spora erişimi sağlamak ve spor kültürünü artırmak istiyoruz. Genç yaştaki sporcular, bazen "Üniversiteye mi gideyim, yoksa spora mı devam edeyim?" düşüncesinde oluyorlar. Sonuçta bir ikilemde kalıyorlar. Bizim bu ikilemi kaldırmak adına bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu konuda üniversitelerde bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yıl başarılı sporcularımız üniversitelerden yüzde 100 burs alacaklar. Avukat, mühendis, işletmeci, tıpçı sporcuları daha çok göreceğiz."