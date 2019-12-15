Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki - Son Dakika

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen organizasyonda, A Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından seremonideyken, İstiklal Marşı yarıda kesilmiş ve müzik çalınmıştı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan 'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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