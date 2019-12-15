Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen organizasyonda, A Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından seremonideyken, İstiklal Marşı yarıda kesilmiş ve müzik çalınmıştı.

Mehmet Kasapoğlu, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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