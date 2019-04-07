Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Kigen Özbilen'e Tebrik
38 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atletizmde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ilk milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atletizmde 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ilk milli sporcu Kaan
Kigen Özbilen'i kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rotterdam Maratonu'nda 2.05.27'lik derecesiyle ikinci sırayı alan ve kendisine ait Türkiye
rekorunu bir dakikaya yakın geliştirerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için de barajı geçmeyi başaran milli atletimiz Kaan Kigen Özbilen'i kutluyorum. Mili sporcumuz atletizm branşında ilk kotayı alarak bizleri mutlu etti. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, Tokyo 2020'de kendisine başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:50 Kaynak: AA
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