Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Kigen Özbilen'e Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Kigen Özbilen'e Tebrik

38 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atletizmde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ilk milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Kigen Özbilen'e Tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atletizmde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ilk milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rotterdam Maratonu'nda 2.05.27'lik derecesiyle ikinci sırayı alan ve kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için de barajı geçmeyi başaran milli atletimiz Kaan Kigen Özbilen'i kutluyorum. Mili sporcumuz atletizm branşında ilk kotayı alarak bizleri mutlu etti. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, Tokyo 2020'de kendisine başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:50 Kaynak: AA

Tokyo, Bora Füzesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Reform Paketini 10 Nisan'da Açıklayacak İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:28:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Kigen Özbilen'e Tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]