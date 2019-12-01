Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan, kadın hentbolculara taziye mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan, kadın hentbolculara taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan, kadın hentbolculara taziye mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan, kadın hentbolculara taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'dan, Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."

Yozgat, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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