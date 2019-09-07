Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik

50 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale adını yazdıran milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."

voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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