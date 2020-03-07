Bakan Kasapoğlu'ndan Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo için kutlama mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajında Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde İzmit Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki kulübümüze de başarılar diliyorum."