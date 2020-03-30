Bakan Kasapoğlu'ndan karantinadaki öğrencilere kitap - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu'ndan karantinadaki öğrencilere kitap
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönmeleri sağlanan ve Samsun'daki yurtta karantinaya alınan öğrencilere kitap gönderdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönmeleri sağlanan ve Samsun'daki yurtta karantinaya alınan öğrencilere kitap gönderdi.
İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinden, koronavirüs salgınının ardından THY'nin uçağıyla 25 Mart'ta yurda getirilen 401 öğrencinin, yerleştirildikleri Münevver Ayaşlı Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.
Odalarından çıkamayan öğrencilere Bakan Kasapoğlu, roman, edebiyat ve şiir kitapları gönderdi.
Yurt görevlileri, öğrencilere kitapların yanı sıra odalarında spor yapmaları için pilates setleri de verdi.
Kitap ve pilates setlerini alan öğrenciler, Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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