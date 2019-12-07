Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı kutladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı için bir kutlama mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Süper Lig tarihinin ve Kayserispor'un ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'na görevinde başarılar diliyorum." - ANKARA