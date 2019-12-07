Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik mesajı
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik mesajı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı için bir kutlama mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Süper Lig tarihinin ve Kayserispor'un ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'na görevinde başarılar diliyorum." - ANKARA

İstikbal Mobilya, Mehmet Kasapoğlu, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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