Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübünde başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu tebrik mesajında, "Kayserispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Süper Lig tarihinin ve Kayserispor'un ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'na görevinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.