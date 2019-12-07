Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübünde başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübünde başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu tebrik mesajında, "Kayserispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Süper Lig tarihinin ve Kayserispor'un ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'na görevinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kasapoğlu, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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