Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Kitap ve Oyuncak Kampanyasına Destek

Bakan Kasapoğlu'ndan Kitap ve Oyuncak Kampanyasına Destek

18 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada başlayan köy okullarına kitap ve oyuncak kampanyasına destek verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Kitap ve Oyuncak Kampanyasına Destek, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada başlayan köy okullarına kitap ve oyuncak kampanyasına destek verdi.

Spor haber sitesi olan ve sosyal medyada çok fazla takipçisi bulunan "De Marke" Twitter'dan "#BuTopraklarınDeMarkesi" başlığıyla köy okullarına kitap ve oyuncak götürme kampanyası başlattı.

Bu kampanyaya Twitter'dan yaptığı açıklamayla destek veren Bakan Kasapoğlu, "O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." mesajını paylaştı.

Kampanyaya katılmak isteyenler kitap ve oyuncakları, "19 Mayıs Mahallesi, Sümer Sokak, Sümko Sitesi, Işıl Apartmanı M7 A Blok, Kat: 4, No: 18 Kozyatağı/Kadıköy İstanbul" adresine gönderebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:58 Kaynak: AA

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