Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere yayıncı kuruluş müjdesi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere yayıncı kuruluş müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, kulüplerin yayıncı kuruluştan bugün ve gelecek hafta ödeme alacakları müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere yayıncı kuruluş müjdesi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, kulüplerin yayıncı kuruluştan bugün ve gelecek hafta ödeme alacakları müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu; "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." ifadesini kullandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:


KULÜPLERE MÜJDE


"Yayıncı kuruluşla bazı sorunlar söz konusu oldu. Dün itibariyle federasyon ve yayıncı kuruluşla görüşmemiz sonrasında bugün kulüplerimiz ödeme alacaklar. Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Haftaya da ödeme yapılacak. Bu para federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Periyodik olarak lig sonuna kadar o takvim işleyecek. Federasyon eşit olarak o parayı dağıtacak."


"2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz."


"Sürdürülebilirlik önemli bizim için. Kulüplerimizin şeffaf yönetilmesi lazım. Geçtiğimiz aylarda en kapsamlı bir spor çalıştayını gerçekleştirdik. Gençlerimizi kazanmak için yetenek tarama projemiz var. Eylül ayında başlayacağız inşallah. Branş fark etmiyor. "


"Süper Lig'de 7 hafta kaldı. Rekabet yoğun. Rekabet ne kadar yoğun olursa kalite de o kadar iyi olur. Sahada rekabet olsa da sonrasında kol kola yürüyerek ilerleyebilmek önemlidir."


"ÖZ GELİRLER BULUNMALI"


"Kulüplerimizin daha ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Federasyonlarımızın da öyle. Muhakkak olan şu ki federasyonlarımız kendi kendilerini yürütebilir olmalı. Öz gelirlerini bulmaları gerekiyor. Tabi ki devlette yardım eder ama kendilerini idare etmeliler."


"FİNALİN SEYİRCİLİ OLMASINI İSTEDİK"


"Geçen sene nasıl Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptıysak bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacaktık. Bu sene için yine gündemdeydik ama seyircili olmasını istedik. O yüzden önümüzdeki sene bir şölen şeklinde ev sahipliği yapacağız."


FEDERASYON BAŞKANI SEÇİMLERİ


"Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz. Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor. Olimpiyatların ertelenmesi İlk kez karşılaşılan bir durum."


TRABZONSPOR'UN CAS'A İTİRAZI


"Kulüplerimiz ve sporcularımız bizler için çok değerli. Ülkemiz, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile federasyonumuz, bu anlamda ciddi bir çaba sarf ediyorlar.


"Türk takımlarının ve sporcularının uluslarası manada haklarının yenmemesi ve mağdur edilmemesi konusunda ciddi bir gayretimiz var. Bir hak mücadelesi söz konusu. Bu mücadeleyi sonunda kadar götüreceğiz. Bu sabah Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı ile görüştük. Takip halindeyiz. "


"Gerek üst mahkemenin, gerekse UEFA'nın yürüttüğü süreci yakından takip ediyoruz. Hak yedirmeme çabamız sürecek."


"MUSLERA GAYET MORALLİ"


" Fernando Muslera'yı geçtiğimiz akşam ziyaret ettim. Kendisi gayet moralli."

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:20 

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere yayıncı kuruluş müjdesi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi. Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi.         
19:43
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar         
18:10
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
17:51
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu         
17:02
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı         
16:55
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti         
16:03
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 20:00:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan kulüplere yayıncı kuruluş müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei