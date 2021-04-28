Bakan Kasapoğlu'ndan Kütahya halkına müjde - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Kütahya halkına müjde

28.04.2021 16:02
Bakan Kasapoğlu'ndan Kütahya halkına müjde, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'ya spor alanında yeni birçok proje yapılacağı müjdesini vererek, "80'e yakın semt sahası, futbolu, basketbolu, voleybolu, tenis kortları var, havuzlar var, gençlik kampımız var Gediz'de tüm Türkiye'ye hitap edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'ya spor alanında yeni birçok proje yapılacağı müjdesini vererek, "80'e yakın semt sahası, futbolu, basketbolu, voleybolu, tenis kortları var, havuzlar var, gençlik kampımız var Gediz'de tüm Türkiye'ye hitap edecek. Kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak Kütahya'mızı teleferik sistemi var" dedi.

Kütahya'ya yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarının protokol imza töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Kütahya'ya yapılan yatırımların devam edeceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Çalışmalarımızı elbette bugün çok önemli aşamaya getirdik. Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Elbette bugünkü yatırımlarımız çok değerli, yeni bir devrimi ortaya koyuyoruz ama bundan sonra da inşallah tüm Kütahya'nın her alanda gençlerimiz için spor alanında bütün branşları için yanında olmaya, tüm gücümüzle tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yarınlara olan yürüyüşünü Kütahya'da nasıl farklı bir boyuta taşırız onu değerlendirdik"

Kütahya'yı ziyaretinden ötürü çok memnun olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Çok güzel bir ev sahipliğiyle tadı damağımızda kalan bir seyahat oldu. İlçelerimizi ziyaret ettik, çok önemli açılışlar gerçekleştirdik. Emet'teki yurdumuz hakikaten yurt kapasitemiz, konforumuz apayrı bir boyuta geldi. Emet'teki yurdumuzu hizmete aldık sizlerle birlikte. Tavşanlı'mızdaki gençlik merkezimiz hakikaten çok farklı, çok güzide bir eseri Tavşanlı'ya, Kütahya'ya kazandırdık, onu birlikte açtık. Yine spor salonumuz pek çok branşın faaliyette bulunabileceği çok hoş bir eser olarak bizlerin de zihninde dipdiri duruyor, onu hizmete açtık. Kütahya'mızın yine TOKİ bölgesindeki yarı olimpik havuzumuz, o da hakikaten en yeni havuzlarımızdan biri olarak hizmete açıldı. Tabii bununla birlikte az önce ifade ettik, tüm yöneticilerimizle, teşkilatlarımızla bir araya geldik. Gerek Kütahya merkezde, gerek ilçelerimizde, köylerimize, mahallelerimize kadar ihtiyaçlarımız nedir, neler yapabiliriz, spor alanında, gençlik alanında Türkiye'nin yarınlara olan yürüyüşünü Kütahya'da nasıl farklı bir boyuta taşırız onu değerlendirdik" dedi.

Kütahya'ya birçok proje yolda

Kütahya'nın birçok ilçesine yeni projeler yapılacağının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, "Altıntaş'ıyla, Aslanapa'sıyla, Çavdarhisar'ıyla, Domaniç'iyle, Dumlupınar'ıyla, Emet'iyle, Gediz'iyle, Hisarcık'ıyla, Şaphane'siyle, Simav'ıyla, Tavşanlı'sıyla hamdolsun her yere dokunan çalışmalarımızı bugün imzalayacağız. Neler var bu çalışmaların içinde; bir defa salonlar var, gençlik merkezleri var, semt sahaları var gerek Kütahya merkezde gerek ilçelerde. 80'e yakın semt sahası, futbolu, basketbolu, voleybolu, tenis kortları var, havuzlar var, gençlik kampımız var Gediz'de tüm Türkiye'ye hitap edecek. Kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak Kütahya'mızı teleferik sistemi. O Murat Dağı'ndaki yeni projemiz çok anlamlı olduğunu düşünüyorum onun da. İnşallah en kısa zamanda bunları Kütahya'mıza kazandıracağız. El birliğiyle bakın burada çok güzel bir beraberlik tablosu var. Bunları tüm Kütahya'ya kazandıracağımız gibi, dolu dolu kullanılması noktasında da el birliğiyle seferber olacağız. Çünkü tesisleri yapmak yetmiyor, bu tesisleri tüm halkımızın 7/24 hizmetine sunmak, erişimini sağlamak da bizler için bir görev" diye konuştu.

"Sporcularımız dünyanın dört bir tarafında bizi gururla temsil ediyorlar"

Sporda başarının sınırlı branşlarda kalmayacağına dikkat çeken Kasapoğlu, "Sporcularımız geçtiğimiz hafta gördük Avrupa Şampiyonaları'nda bizleri gururlandırdılar. Çok ciddi bir başarı potansiyelimiz oluştu. Bunun öncü müjdelerini görüyoruz. İnanıyorum ki bugüne kadarki çalışmalarımızla ve bugünkü imza ettiğimiz yeni projelerle Kütahya'mızdan şanlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları hep birlikte yetiştireceğiz. Sporcularımız dünyanın dört bir tarafında bizi gururla temsil ediyorlar. İddiamızı, bu alandaki başarılarımızı taçlandıracağız. Buna inanıyoruz. Önceki yıllarda yarışacak sporcuları dahi bulamadığımız branşlarda bugün tüm dünyaya mal olmuş, tüm dünya tarafından tanınan sporcularımız var hamdolsun. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Yalnızca birkaç branş değil, pek çok branşa hitap edecek çalışmalarımız var" dedi. - ANKARA

Bakan Kasapoğlu'ndan Kütahya halkına müjde
Bakan Kasapoğlu'ndan Kütahya halkına müjde
Bakan Kasapoğlu'ndan Kütahya halkına müjde

Mehmet Kasapoğlu, Hisarcık, Türkiye, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu'ndan Kütahya halkına müjde - Son Dakika


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