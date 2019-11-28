Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret
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Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi Roma ile çıkacağı önemli maç öncesi Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti. Başkan Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na kulüp binası ve statla ilgili bilgiler verdi.


Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:


"Kulüp tarihinin belki de en önemli maçına çıkacaksınız. Çok çalışmanızın ve ortaya koyduğunuz özverinin sonucunda, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önünüzde tek viraj kaldı. Ben gerek teknik heyetimizin, sporcularımızın, gerekse de kulüp yönetiminin gözlerinde bu heyecanı görüyorum. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılacak ve emin adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Oyuna kalbinizi, yüreğinizi koyun. Başaracaksınız."


Ziyarette Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na memleketi Manisa'nın plakası olan 45 numaralı forma hediye etti. - ANKARA

Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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