Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu

15 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ve sağlık durumu hakkında bilgi adı. Demiral'a, sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Kasapoğlu, bir an önce sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.


Mehmet Kasapoğlu, merih demiral, Juventus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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