Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, milli futbolcuya sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kasapoğlu, Merih Demiral'a bir an önce sağlığına kavuşup, yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.

merih demiral, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var
Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
03:30 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
03:13 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:11 Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika
03:10 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:04 BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 04:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]