Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, milli futbolcuya sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kasapoğlu, Merih Demiral'a bir an önce sağlığına kavuşup, yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.