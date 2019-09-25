Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Azak'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Azak'a tebrik

14 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan Merve Azak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Azak'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan Merve Azak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuyu kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:

" Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuzu kutluyorum. Uluslararası alanda elde edilen değerli başarılar bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, şampiyonada tatamiye çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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